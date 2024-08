Nach dem zehnten freundlichen Handelstag in Folge für den DAX dürfte die Luft am Dienstag dünner werden. Es zeichnet sich ein wenig bewegter Auftakt ab, allerdings ohne Tendenz zu Gewinnmitnahmen. Der X-DAX signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenstart ein kleines Plus für den Leitindex von 0,1 Prozent auf 18.440 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls leicht im Plus erwartet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...