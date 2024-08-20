DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
GLXETFS2-CNBTC. DLA EUR IE0004LIBFM2 BAW/UFN
GLXETFS2-CNCLCP DLA EUR IE000HU1UG00 BAW/UFN
GLXETFS2-CNCLEN DLA EUR IE000TMA7T63 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
GLXETFS2-CNBTC. DLA EUR IE0004LIBFM2 BAW/UFN
GLXETFS2-CNCLCP DLA EUR IE000HU1UG00 BAW/UFN
GLXETFS2-CNCLEN DLA EUR IE000TMA7T63 BAW/UFN