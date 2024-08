Auch wenn es zu Beginn des gestrigen Handels nicht danach aussah, gestern verbuchte der DAX seinen zehnten Gewinntag in Folge. Anfängliche Verluste liess er gegen Mittag hinter sich und schloss schließlich 0,54 Prozent im Plus. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser ...