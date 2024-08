Laufende Fusionskontrollverfahren: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, Mainz; Soylak Immobilien 2 GmbH, Langenbach; Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Flarem Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietung KG, Mainz, durch die Soylak