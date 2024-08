Baierbrunn (ots) -Die Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland stehen rund um die Uhr bereit: Der Nacht- und Notdienst der Apotheken vor Ort hilft zuverlässig, wenn man zur Unzeit krank wird. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" zeigt anhand von Daten, Zahlen und Fakten, was die Apotheken tagtäglich - und auch nächtlich - für Patientinnen und Patienten leisten.Auf dem Land leisten Apotheken öfter NotdienstAktuell versorgen in Deutschland 17.571 Apotheken werktäglich rund 3 Millionen Patientinnen und Patienten. Nachts und am Wochenende sind es 1.200 Apotheken, die für etwa 20.000 Erkrankte bereitstehen. Dabei werden ungefähr jeweils zur Hälfte rezeptpflichtige und rezeptfreie Präparate abgegeben. Insbesondere für Familien sind die Apotheken vor Ort im Nacht- und Notdienst eine wichtige Anlaufstelle: Vier von zehn Eltern mit Kindern ab zwei Jahren haben schon den Apothekennotdienst genutzt. Die diensthabende Apotheke fanden sie vor allem in der Zeitung oder im Internet.Vor allem auf dem Land brauchen Menschen länger zur nächsten Notdienstapotheke. Bei einer ADAC-Studie betrug die weiteste Entfernung etwa 40 Kilometer. Jede fünfte Strecke war länger als 20 Kilometer. Nur etwa acht Prozent der Wege waren in der Studie kürzer als fünf Kilometer. Übrigens: Weil es weniger von ihnen gibt, haben Land-Apotheken im Jahr öfter Notdienst. So hat beispielsweise eine Apotheke in München im Schnitt 14-mal im Jahr Nacht- und Notdienst. Die Apotheken im unterfränkischen Gemünden am Main dagegen stehen den Patientinnen und Patienten durchschnittlich 70-mal im Jahr im Notdienst zur Verfügung.Willkommene Beratung der ApothekenDer Service der Apotheken kommt bei den Menschen gut an: 85 Prozent der Deutschen halten den Notdienst der Apotheken vor Ort für sehr wichtig, um im Notfall Medikamente zu erhalten, 86 Prozent schätzen es, dass in solch einem Fall immer eine Apothekerin oder ein Apotheker anwesend ist, um sie zu beraten.Und so findet man die Notdienstapotheken:- Apothekenfinder: Tel. 22833 (mobil, 69 ct./min)- Festnetz: Tel. 0800 - 00 22 833- Online-Suche der Apotheken Umschau: www.a-u.de/!1123419- mit der App "Apotheke vor Ort" für Android (www.a-u.de/!1127409) und iOS (www.a-u.de/!1127415)Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 8B/2024 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5846875