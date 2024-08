Nach zehn Gewinntagen infolge wird die Luft für den DAX jetzt langsam immer dünner. Kann der Leitindex noch weiter gewinnen oder kommt ein Handelstag in den roten Zahlen? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Redcare Pharmacy, die plötzlich unter Druck stehen, und SFC Energy, die stark ansteigen können. Dem DAX fehlt es an seinem elften Gewinntag in Folge etwas an Schwung. Gestützt von einer weiterhin positiven Stimmung an den US-Börsen legte er am Morgen ...

