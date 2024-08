Die Verbio hat sich in den letzten Tagen vor allem durch "politische Effekte" zum Biospritmarkt spürbar erholen können. Nach dem Kurssturz auf 13,88 Euro am 5. August ging es insbesondere in den letzten Tagen wieder nach oben. Gestern dann ein Tag mit viel Licht, aber auch Schatten: Intraday erreichte Verbios Aktienkurs in der Spitze 19,99 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...