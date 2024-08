Morrow Batteries hat seine Batteriezellenfabrik im norwegischen Arendal eröffnet. Zum Start können dort 1 GWh an prismatischen LFP-Batteriezellen hergestellt werden. Die Testproduktion hat bereits begonnen. Von der Serienproduktion ist das Unternehmen aber noch einige Monate entfernt. Morrows Batteriezellenfabrik ist im Eyde Energipark in Arendal in der südnorwegischen Region Agder ansässig. Bei der nun eröffneten Einrichtung handelt es sich um einen ...

