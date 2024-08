FRANKFURT (dpa-AFX) - Der gute Lauf im US-Technologiesektor hat am Dienstag auch auf die Aktien deutscher Chipkonzerne abgefärbt. Die Aktien von Infineon waren am Morgen mit 1,4 Prozent Plus Spitzenreiter im Dax . Im SDax legten die Aktien von Elmos Semiconductor noch deutlicher um 4,2 Prozent zu. Letztere erreichten ein Hoch seit einem Monat. Infineon erreichten wieder das Niveau von Ende Juli.

In New York hatte der Nasdaq 100 -Index am Montag seine Gewinne ausgebaut. Am Ende war der technologielastige Auswahlindex nochmals um 1,3 Prozent gestiegen und erhöhte damit seine Erholungsgewinne seit dem Tief von Anfang August auf mehr als 13 Prozent. Vor allem die Aktien der Chipriesen Nvidia und AMD hatten die Gewinnerliste im Nasdaq 100 dominiert. Bei AMD kam es gut an, dass der Prozessorhersteller fünf Milliarden Dollar für einen Zukauf in die Hand nimmt, um am KI-Primus Nvidia dranzubleiben.

Der gute Lauf erstreckte sich bei Tech-Werten nun auch europaweit: Der Teilindex Stoxx Europe 600 Technology stand am Dienstag mit einem Anstieg um 1,3 Prozent oben in der Branchenwertung. Für die Aktien des Infineon-Konkurrenten STMicroelectronics ging es in Paris um 1,4 Prozent nach oben./tih/jha/

US0079031078, DE0005677108, DE0006231004, US67066G1040, NL0000226223, DE0008469008, DE0009653386, EU0009658921, US6311011026