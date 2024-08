New York (ots/PRNewswire) -Yaber (http://www.yaber.com/), ein Pionier auf dem Gebiet der Unterhaltungsprojektoren, hat den weltweit ersten von Keith Haring inspirierten Projektor herausgebracht, den T2/T2 Plus, eine perfekte Mischung aus lebendiger Popkultur und High-Tech-Innovation. Mit Harings ikonischen Motiven und einer klassischen Farbpalette aus Rot, Weiß und Schwarz verleiht dieser Projektor der T2-Serie in Sonderedition der alltäglichen Unterhaltung einen Hauch künstlerischen Flairs."Zum ersten Mal wird das künstlerische Vermächtnis von Haring in die Welt der Projektoren gebracht", sagt Marshall, Geschäftsleiter bei Yaber. "Unser Ziel ist es, sowohl hochwertige Unterhaltung als auch ikonische Kunst für jedermann zugänglich zu machen und das Beste aus beiden Welten in einem außergewöhnlichen Angebot zu vereinen.""Die Zusammenarbeit mit Yaber, um Keith Harings Kunst erstmals auf einen Projektor zu bringen, ist eine wunderbare Möglichkeit, sein Vermächtnis zu erweitern", sagte David Stark, Gründer und Geschäftsführer von Artestar, der globalen Agentur für Markenlizenzierung und -beratung, die das Keith Haring Studio vertritt. "Dieses Produkt ermöglicht es, seine Kunst einem neuen Publikum zugänglich zu machen, das Bewusstsein für seine Arbeit zu schärfen und den alltäglichen Seherlebnissen eine besondere Lebendigkeit zu verleihen."Die Sonderedition des Yaber T2 Plus (mit einem TV-Dongle) Projektors kostet 399 US-Dollar und ist ab sofort im offiziellen Yaber Store (https://www.yaber.com/products/t2-special-edition) (https://www.yaber.com/products/t2-special-edition) erhältlich. Der Standard-Yaber-Projektor T2 (ohne TV-Dongle) ist derzeit auf Amazon USA (https://www.amazon.com/dp/B0D69M55YM?ref=myi_title_dp&th=1) erhältlich und wird ab dem 26. August 2024 auf Amazon Kanada (https://www.amazon.ca/dp/B0D7CPQZHK?maas=maas_adg_8B943B64196B9F4B4577510C122EB20B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Frankreich (https://www.amazon.fr/dp/B0D7H9DST9?maas=maas_adg_E55F63269CBC1256522286CED73E828B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Japan (https://www.amazon.co.jp/dp/B0D66KQKYP), Deutschland (https://www.amazon.de/dp/B0D7HCYRWK?maas=maas_adg_75963B45C4ED0EE7A65071972A36F847_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Vereinigtes Königreich (https://www.amazon.co.uk/dp/B0D6FJRY9T?maas=maas_adg_FBB1A547289668E86A208A130B1D7D86_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Spanien (https://www.amazon.es/dp/B0D6BX9ZK9?maas=maas_adg_5A84BD9CBB06C739D338E6125F424CD8_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Italien (https://www.amazon.it/dp/B0D7HMX9KK?maas=maas_adg_AEFDAB199A406B4B0FE2A0674167B5B9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und Australien (https://www.amazon.com.au/dp/B0D7CT4KG4?ref=myi_title_dpcustomerReviews) eingeführt.Informationen zu YaberDas 2018 gegründete Unternehmen Yaber gilt als Pionier im Sektor der Entertainment-Projektoren und hat bereits mehr als zwei Millionen Geräte an Liebhaber in über 120 Länder und Regionen weltweit geliefert. Yaber wurde mit prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt, darunter der Red Dot Award, der Yanko Design Award und der CES Innovation Award 2024.Yaber ist bestrebt und bemüht, die Grenzen der visuellen und akustischen Exzellenz zu erweitern. Jeder Yaber-Projektor ist für außergewöhnliche Erlebnisse konzipiert. Er verkörpert das Streben nach Perfektion und bietet den Nutzern herausragende audiovisuelle Qualität und eine bereichernde Reise der ständigen Selbstüberschreitung.Die neuesten Informationen finden Sie unter https://www.yaber.com/collections . Denn Yaber setzt weiterhin neue Maßstäbe in der Unterhaltung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484491/Yaber_Introducing_World_s_First_Keith_Haring_Inspired_Projector_T2_series.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wo-technologie-auf-popkultur-trifft-yaber-stellt-den-weltweit-ersten-von-keith-haring-inspirierten-projektor-vor-302225906.htmlPressekontakt:Jean Shen,jean.s@yaber.comOriginal-Content von: Yaber Technologies Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099592/100922208