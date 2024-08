LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Vormittag 76,76 US-Dollar. Das waren 90 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 73,12 Dollar.

Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee ist bereits den dritten Handelstag in Folge gefallen. In dieser Zeit ging es mehr als vier Dollar je Barrel nach unten. Am Markt wurde vor allem auf jüngste Fortschritte bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg verwiesen. Dies habe die Sorge vor einer weiteren Zuspitzung der geopolitischen Lage in der ölreichen Region des Nahen Ostens gedämpft.

Erstmals seit längerer Zeit besteht Hoffnung auf eine Waffenruhe. Israel habe den jüngsten, von den USA unterstützten Vorschlag über eine Waffenruhe akzeptiert, sagte US-Außenminister Antony Blinken. Nun sei es an der Hamas, dem Vorschlag zuzustimmen.

In den vergangenen Wochen hatte die Sorge eines weiteren Krieges im Nahen Osten immer wieder die Ölpreise nach oben getrieben, nachdem der Iran einen Militärschlag gegen Israel angedroht hatte. Seit Mitte des Monats sind die Ölpreise aber wieder tendenziell gesunken./jkr/la/jha/