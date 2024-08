Mainz (ots) -Am 1. September vor 85 Jahren überfiel die deutsche Wehrmacht Polen und der Zweite Weltkrieg begann. In Ost- und Westdeutschland wurde dieser Tag nach dem Weltkrieg zum Weltfriedens- beziehungsweise zum Antikriegstag ernannt. 3sat zeigt anlässlich dieses Tages ab Dienstag, 27. August 2024, einen Schwerpunkt zum Antikriegstag mit Filmen und Dokumentationen, darunter drei Erstausstrahlungen, sowie den Oscar-prämierten Dokumentarfilm "20 Tage in Mariupol", in dem ukrainische Journalistinnen und Journalisten trotz Belagerung die Gräueltaten der russischen Invasion in Mariupol dokumentieren.Das bildgewaltige dänische Weltkriegsdrama "Das Bombardement" (Erstausstrahlung) erzählt am Freitag, 30. August, 22.30 Uhr, von einem waghalsigen Fliegerangriff mitten in der von der deutschen Wehrmacht besetzten dänischen Hauptstadt. Um die Widerstandsbewegung zu unterstützen, plante die britische Royal Airforce im März 1945 einen gezielten Angriff auf das Gestapo-Hauptquartier in Kopenhagen. Doch die Operation erwies sich als riskant. Aus unterschiedlichen Perspektiven schildert der Film von Ole Bornedal ("Nightwatch") diese historisch wahre Begebenheit.Die Dokumentation "Gestrandet - Deutsche Flüchtlinge in Dänemark 1945" (Erstausstrahlung) berichtet am Dienstag, 3. September, 22.25 Uhr, über das Schicksal von circa 250.000 Deutschen, die gegen Ende des Zweiten Weltkrieges nach Dänemark geflüchtet sind. Deutsche Zeitzeugen erzählen eindrücklich ihre Erlebnisse.Die dritte Erstausstrahlung, "Das Glaszimmer" (Freitag, 6. September, 20.15 Uhr), spielt Ende des 2. Weltkriegs. Der Film erzählt die Geschichte von Anna (Lisa Wagner) und ihrem elfjährigen Sohn Felix (Xari Wimbauer): Die beiden fliehen aus dem zerbombten München aufs Land, wo der Ortsgruppenleiter Feik (Philipp Hochmair) ein strenges Nazi-Regiment führt. Während es Anna schwerfällt, die überzeugte Nationalsozialistin zu spielen, wird ihr Sohn immer mehr von der Nazi-Propaganda verführt. Plötzlich taucht der totgeglaubte Vater auf. Aus der Sicht von Felix erzählen Regisseur Christian Lerch und sein Co-Autor Josef Einwanger, dessen autobiografischer Roman "Das Glaszimmer und ein Brief an den Führer" die Vorlage lieferte, mit großem Einfühlungsvermögen von inneren Konflikten.Der Programmschwerpunkt zum Antikriegstag im Überblick:Dienstag, 27. August 2024, ab 22.25 UhrHitlers Macht (ZDF)dreiteilige Dokumentation von Stefan Gierer und Rudolf Peter, Deutschland 2023Freitag, 30. August 2024, 20.15 UhrNacht über Berlin (ARD Degeto)Fernsehfilm, Deutschland 2013Freitag, 30. August 2024, 22.30 Uhr3satMediathek: ab Ausstrahlung bis 28. September 2024Das Bombardement (ARD/BR)Spielfilm, Dänemark 2021ErstausstrahlungMontag, 2. September 2024, 22.25 Uhr3satDokumentarfilmzeit20 Tage ein Mariupol (ARD/SWR)Dokumentarfilm von Mstyslav Chernov, Ukraine 2023Montag, 2. September 2024, 2.05 Uhr3satMediathek: ab Ausstrahlung bis 10. September 2024Kolyma - Straße der Knochen (ZDF/3sat)Dokumentarfilm von Stanislaw Mucha, Deutschland 2017Dienstag, 3. September 2024, 22.25 Uhr3satMediathek: ab Ausstrahlung bis 2. Dezember 2024Gestrandet - Deutsche Flüchtlinge in Dänemark 1945 (ARD/NDR)Dokumentation von Jacob Holm AndersenErstausstrahlungDienstag, 3. September 2024, 23.30 Uhr3satMediathek: ab Ausstrahlung bis 2. Oktober 20241945 - Frauen als Kriegsbeute (ARD/NDR)Dokumentation von Henrike SandnerFreitag, 6. September 2024, 20.15 UhrDas Glaszimmer (ZDF/3sat)Filmdrama, Deutschland 2019Regie: Christian LerchErstausstrahlungFreitag, 6. September 2024, 22.25 Uhr3satMediathek: ab Ausstrahlung bis 10. Oktober 2024Platoon (ARD/BR)Spielfilm, USA 1986Regie: Oliver StoneKontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation telefonisch unter 0152 - 34601010.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/antikriegstag) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5847045