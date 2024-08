FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Steigerung der Profitabilität hat am Dienstag die Erholung der Aktie von SFC Energy vorangetrieben. Das Papier des Brennstoffzellen-Herstellers gewann am späteren Vormittag 4,7 Prozent auf 21,25 Euro und ist damit wieder zurück auf dem höchsten Stand seit Ende Juli. Im aktuellen Jahresverlauf steht ein Plus von knapp neun Prozent zu Buche, womit die Aktie zu den mit am besten gelaufenen Werten im Kleinwerte-Index SDax zählt.

Zwar ist es nach den Worten eines Händlers "nicht ganz leicht", das Zahlenwerk von SFC Energy zu bewerten. "Es gibt keinen Konsens", also durchschnittliche Analystenschätzungen, sagte er. Dennoch sah er positive Entwicklungen, denn die Margen sähen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich besser aus und zudem hätten die Aufträge spürbar zugelegt.

Analyst Malte Schaumann von Warburg Research äußerte sich ebenfalls positiv über die Profitabilitätssteigerung des SDax-Konzerns. Zudem rechnet er damit, dass mit der Beseitigung der Engpässe bei der Produktion von Membran-Elektrodeneinheiten (MEA) im laufenden Quartal auch der derzeit etwas schwächere Umsatz im restlichen Jahr ausgeglichen werden dürfte. SFC hatte seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr zwar fortgesetzt, wegen Knappheiten bei der Verfügbarkeit von MEAs allerdings im gebremsten Tempo. Das Management gab sich jedoch zuversichtlich, da nötige Kapazitäten ausgebaut werden und sieht sich damit im Plan.

"Bei einem Umsatz in der Mitte der SFC-Jahresprognose gehen wir weiterhin davon aus, dass das obere Ende der Gewinnprognose erreicht oder leicht übertroffen werden kann", schrieb der Warburg-Experte und bekräftigte sein Anlageurteil "Buy". Sein derzeitiges Kursziel lautet 29 Euro.

Nach den Worten des Brennstoffzellen-Spezialisten aus Brunnthal sollen die Erlöse im Gesamtjahr um rund 20 bis 30 Prozent auf 141,7 bis 153,5 Millionen Euro zulegen. Das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) erwartet SFC zwischen 17,5 und 22,4 Millionen, nach 15,2 Millionen Euro im Vorjahr./ck/nas/stk