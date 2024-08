Nürnberg (ots) -Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat einen Meilenstein erreicht: Über die Plattform "Mein Videotermin" fand das ein millionste Beratungsgespräch statt. Das ergibt mehr 20 Millionen Gesprächsminuten, die den Kunden einen effektiven und zeitgemäßen Service ermöglichen.Den Bedarf an Videoberatungen erkannte die Arbeitsagentur bereits 2020. Seither wird in Zusammenarbeit mit der Voigtmann GmbH (https://www.voigtmann.de), die ebenfalls in Nürnberg ansässig ist, eine Lösung auf der Grundlage europäischer Technologien eingesetzt. Die Bundesagentur für Arbeit ist damit Vorreiter in der deutschen öffentlichen Verwaltung und entspricht so dem Wunsch vieler Kunden, eine Alternative zum persönlichen Beratungsgespräch vor Ort anzubieten.Stefan Latuski, CIO der Bundesagentur für Arbeit (https://www.arbeitsagentur.de), betont: "Mit 'Mein Videotermin' können wir geografische Barrieren überwinden und flexibel und schnell auf die Bedürfnisse der Menschen reagieren. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Service."Großteil der Bevölkerung würde Behördengänge per Videotelefonie erledigenÜber 63 Prozent der Deutschen würden ihre Behördengänge lieber über Videoanruf abwickeln, statt Zeit und Aufwand für die Anreise zu den Ämtern in Kauf zu nehmen. Dies ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Voigtmann GmbH, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Civey (https://civey.com/).Das Angebot an Videoberatungen seitens der Behörden ist noch geringNur vier Prozent der Befragten gaben dabei an, bereits eine Behördenangelegenheit per Videoanruf erledigt zu haben. Die Umfrage zeigte zudem, dass mehr als 90 Prozent aller Behörden keine Alternativen zur persönlichen Beratung anbieten oder die Bürger nicht ausreichend darüber informiert werden.Diese Diskrepanz zwischen Nachfrage und Angebot zeigt das enorme Potenzial für den Ausbau digitaler Dienstleistungen in der öffentlichen Verwaltung. Es besteht ein deutlicher Handlungsbedarf, die Verfügbarkeit von Videokommunikationslösungen zu verbessern und die Bürger besser über bestehende digitale Angebote zu informieren.Vorteile von Videolösungen bei BehördengängenAls Hauptvorteile werden vor allem die Verkürzung der An- und Abreisezeiten (ca. 45 Prozent) und die schnellere Erledigung dringender Anliegen (ca. 26 Prozent) genannt. Die Befragten sehen weitere Vorteile in der zeitlichen Flexibilität und der Umweltschonung (ca. 24 und 14 Prozent). Videokommunikation ist eine praktische Lösung, insbesondere für Menschen in strukturschwachen Regionen oder mit körperlichen Einschränkungen.Schutz persönlicher Daten ist die wichtigste Anforderung23 Prozent der Befragten äußerten Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit der Kommunikation, 22 Prozent bezüglich des Datenschutzes. Diese Sorgen müssen durch transparente und sichere Lösungen adressiert werden, um das Vertrauen der Bürger in die digitalen Anwendungen zu stärken. Hierbei ist der Schutz persönlicher Daten von höchster Bedeutung.Peter Voigtmann, Geschäftsführer der Voigtmann GmbH, zu den Ergebnissen der Umfrage: "Es zeigt sich, dass die Mehrheit der Bürger bereit ist, Behördengänge per Video zu erledigen. Darauf müssen Behörden stärker als bisher eingehen. Mit 'Mein Videotermin' bieten wir eine Lösung, die gleichzeitig höchste deutsche Sicherheits- und Datenschutzstandards gewährleistet. Die große Akzeptanz und Zufriedenheit der Kunden der BA sind der beste Beleg dafür."Vorteile für die öffentliche VerwaltungDie Nutzung moderner Videokommunikation ist auch für die öffentliche Verwaltung von großem Nutzen. Die Berater arbeiten effizienter im Vergleich zu konventionellen Terminen. Während Beratungstermine vor Ort laut einer Bitkom-Studie durchschnittlich 36 Minuten in Anspruch nehmen, werden in der Regel die Angelegenheiten per Videotermin in 21 Minuten erledigt. Das ergibt eine Einsparung von rund 41 Prozent. Zudem kann die Attraktivität als Arbeitgeber gesteigert werden, da der Einsatz von Videoberatung flexiblere Arbeitszeiten und Tätigkeiten im Homeoffice ermöglicht.Über die Voigtmann GmbH:Die Voigtmann GmbH ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen für skalierbare und datenschutzkonforme Videokommunikation. Die modulare Videokommunikations-Suite ermöglicht es Unternehmen, Behörden und Institutionen, auf einfache Weise mit Kunden zu kommunizieren und Abläufe zu vereinfachen.Grafiken/Illustrationen zu vorstehenden Inhalten finden Sie zum Download: www.voigtmann.de/mediakit240820Pressekontakt:Voigtmann GmbHE-Mail: presse@voigtmann.deTelefon: 0911 4777 6542Original-Content von: Voigtmann GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175992/5847085