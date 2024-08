Ittlingen (ots) -Maximale Gesundheit ist entscheidend, um als Unternehmer im Beruf volle Leistung zu erbringen. Die Realität sieht jedoch oft anders aus: Zahlreiche Vielbeschäftigte sind unzufrieden mit ihrem Körper und wünschen sich, im Alltag leistungsfähiger zu sein. Das ist möglich, ohne vollständig auf Geschäftsessen verzichten zu müssen, erklärt Gesundheits- und Fitnesscoach Jay Roata regelmäßig seinen Kunden. Wie er es schafft, sie ohne Verzicht zu ihrem Traumkörper und einem nachhaltig gesunden Leben zu führen, verrät er hier.Fit sein, sich wohl in der eigenen Haut fühlen und maximale Leistungsfähigkeit erreichen - das sind entscheidende Vorteile für Geschäftsführer, Unternehmer und Selbstständige. Das Problem: Ihr Alltag ist oft stressig und lässt wenig Raum für Sport oder ausreichend Bewegung. Auch im Bereich der Ernährung stehen Vielbeschäftigte vor Herausforderungen. Häufige Restaurantbesuche mit Kunden oder Kollegen bieten oft Anlass, es sich gut gehen zu lassen. "Dieses ständige Auswärtsessen wirkt sich jedoch schneller auf die Gesundheit aus, als es die betroffenen Personen erwarten würden", erklärt Fitness- und Gesundheitscoach Jay Roata. "Viele meiner Kunden können und wollen auf diese Restaurantbesuche nicht verzichten - und das ist auch gar nicht nötig, wenn sie richtig angegangen werden. Es ist ein Irrglaube, dass sich ein stressiger Berufsalltag nicht mit einer gesunden Lebensweise vereinen lässt. Und dieser Irrglaube kostet viele Menschen erheblich an Lebensqualität.""Nachhaltiges Abnehmen ist nur dann möglich, wenn Vielbeschäftigte nicht länger standardisierten Diät- oder Fitnessplänen folgen, sondern erkennen, dass sie individuelle Unterstützung benötigen", erklärt Jay Roata weiter. Als Unternehmer sowie Fitness- und Gesundheitscoach begleitet er täglich gestresste Geschäftsführer, Unternehmer und Selbstständige dabei, ein gesundes Leben aufzubauen. Im Fokus steht dabei nicht nur eine nachhaltige Verbesserung der allgemeinen Gesundheit, sondern auch eine Steigerung der Leistungsfähigkeit, damit seine Kunden ihren Alltag optimal meistern können. Ein besonderes Augenmerk legt der Fitness- und Gesundheitscoach dabei auf das Leben unterwegs - einschließlich häufiger Geschäftsessen - und wie diese zur Gesundheit beitragen können. "Es gibt keinen Grund, private oder berufliche Verpflichtungen vernachlässigen zu müssen, nur um abzunehmen", erklärt er. "Stattdessen begleite ich meine Kunden auf dem Weg zu einem gesunden Lifestyle, der ihren individuellen Anforderungen und Gewohnheiten entspricht."Disziplin und Leistungsfähigkeit durch maßgeschneiderte FitnessprogrammeWer sich an Jay Roata wendet, erhält einen individuell abgestimmten Fünf-Schritte-Fitnessplan: Dieser beginnt mit einer umfassenden Ist-Analyse, bei der Stressfaktoren, Ernährung, Bewegungsverhalten und Verdauung untersucht werden. "Anhand dieser Daten setzen wir realistische Ziele: Wir legen die Dauer des Coachings und die notwendigen Schritte zur Erreichung der gewünschten Ziele fest", so der Experte. Dabei werden auch körperliche Mängel und Beschwerden berücksichtigt, die gegebenenfalls durch Nahrungsergänzungsmittel oder medikamentöse Maßnahmen behoben werden können. Im nächsten Schritt wird gemeinsam eine optimierte Ernährungsweise entwickelt, die sich nahtlos in den Alltag der Kunden integrieren lässt. "Die Ernährung ist vollständig auf den Lebensstil meiner Kunden abgestimmt und umfasst neben frischem Kochen auch Meal Prep und Empfehlungen für Auswärtsessen", erklärt der Coach. "So ist auch der Restaurantbesuch - egal ob geschäftlich oder privat - kein Problem mehr."Im vierten Schritt wird auch Bewegung in den Alltag seiner Kunden integriert. "Sport und Alltagsbewegung sind essenziell, um sich ganzheitlich besser zu fühlen - und das erfordert nicht viel Zeit", betont Jay Roata. Im Coaching wird Sport daher als zentraler Bestandteil gesehen, um nicht nur den Gewichtsverlust zu fördern, sondern auch eine gesunde Körperhaltung zu gewährleisten und Verletzungen vorzubeugen. "Sport ist entscheidend für langfristige Erfolge und zur Förderung von Disziplin", erklärt der Experte. "Regelmäßige körperliche Aktivitäten trainieren den anterioren cingulären Cortex im Gehirn, der die Überwindung von Unlust unterstützt." Das Sportprogramm wird dabei individuell an den Alltag der Kunden angepasst und strategisch in den Tagesablauf integriert, um Antriebslosigkeit und Müdigkeit zu reduzieren - auch bei einem anspruchsvollen Zeitplan. Dies wirkt sich auch positiv auf die berufliche Leistung aus, wie zahlreiche Kunden berichten, die von gesteigerter Produktivität und verbessertem Wohlbefinden profitieren.Im fünften und letzten Schritt des Programms erhält der Kunde die Möglichkeit, regelmäßige persönliche Unterstützung durch Live-Calls in Anspruch zu nehmen. Dies stellt sicher, dass die Motivation aufrechterhalten wird und die Ziele langfristig erreicht werden. "Gemeinsam bleiben wir engagiert - auch in stressigen Zeiten", versichert Jay Roata.Von der Couch-Potato zum Fitness-ExpertenJay Roata unterstützt heute Führungspersonen auf dem Weg in ein gesundes Leben - doch früher hatte er selbst mit seinem Lebensstil zu kämpfen. In seiner Jugend war er stets unzufrieden mit seiner Figur und wurde in der Schule aus diesem Grund und wegen seiner mangelnden sportlichen Fähigkeiten oft ausgegrenzt. Diese schlechten Erfahrungen brachten ihn dazu, etwas in seinem Leben ändern zu wollen und sich intensiv mit Fitness zu beschäftigen. Zuerst begeistert von Fußball, hat es ihn letztendlich ins Bodybuilding verschlagen, wo er deutliche Erfolge erzielte. Aus diesem Grund entschloss er sich dazu, sein Wissen und seine Erfahrung an andere Menschen weitergeben zu wollen und schrieb sich für ein duales Studium in Sportökonomie ein. Dort betreute er erste Kunden und sammelte Erfahrungen, die ihn schließlich dazu brachten, sich auf gesundheitsbewusste Transformationen zu spezialisieren."Heute biete ich meinen Kunden ein umfassendes Programm, das über Muskelaufbau hinausgeht und auf Gesundheitsanalysen basiert", erklärt Jay Roata. "Ich beschränke mich nicht länger auf einen Gesundheitsbereich, sondern erarbeite mit meinen Kunden ein Gesamtpaket, das auf wissenschaftlichen Analysen und Studien basiert. Schließlich möchte ich meinen Kunden einen echten Mehrwert bieten - und das gelingt mir, indem ich eine ganzheitliche Herangehensweise verfolge, die weit über einfache Gewichtsreduktion hinausgeht." Er möchte Kunden helfen, zur besten Version ihrer selbst zu werden und ihnen zeigen, dass tiefgehende gesundheitliche Betreuung der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg ist. "Fitness-Coaches gibt es wie Sand am Meer - doch mein Expertenwissen und meine allumfassende Betreuung gibt es kein zweites Mal", so Jay Roata abschließend.Sie möchten trotz stressigem Berufsalltag etwas für Ihre Gesundheit tun und endlich Ihr Wunschgewicht erreichen? Dann melden Sie sich jetzt bei Jay Roata (https://www.jayroata.de/) und vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin!Pressekontakt:Jay Roata CoachingE-Mail: jayroata@web.deInstagram: https://www.instagram.com/jayroata/Facebook: https://www.facebook.com/jayroata/Webseite: https://www.jayroata.de/Original-Content von: Jay Roata Coaching, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175871/5847168