FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex haben am Dienstag nach einer Auftragsmeldung zugelegt. Am Vormittag bewegte sich der Kurs der im MDax notierten Papiere in Richtung des Ende Juli erreichten Zwischenhochs, darüber wäre es der höchste Kurs seit Anfang Juni.

Ihre zu Beginn dieses Monats im Zuge der weltweiten Turbulenzen an den Börsen verbuchten Kursverluste haben die Anteile vollständig aufgeholt. Zuletzt stand ein Kursplus von 0,9 Prozent auf rund 14 Euro auf dem Zettel. Damit waren Nordex unter den führenden Werten im MDax - und zu den Favoriten im Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen zählen sie auch seit Jahresanfang mit einem Zuwachs von etwas mehr als einem Drittel. Ihren Rivalen Vestas aus Dänemark hängen die Hamburger damit klar ab, haben doch Vestas-Anleger 2024 bislang ein Minus von mehr als einem Viertel auf dem Konto stehen.

Am Dienstag vermeldeten die Hamburger den Eingang von fünf Aufträgen über insgesamt 102 Megawatt in der Türkei vom Erneuerbare-Energien-Unternehmen Akfen Renewable Energy. Nordex soll ab Herbst des kommenden Jahres 19 Turbinen der Delta4000-Serie für die Erweiterung von fünf bestehenden Windparks liefern und errichten. Die Aufträge umfassen auch den Service über einen Zeitraum von zehn Jahren./lfi/ajx/jha/