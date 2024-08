DJ MARKT USA/Gut behauptet - Zinssenkungshoffnung trägt Aktien weiter

Nach dem Plus zu Wochenbeginn dürfte es mit den Kursen an den US-Börsen am Dienstag weiter aufwärts gehen, wenn auch langsamer als zuletzt. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an. Anleger setzen weiter darauf, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung im September erstmals die Zinsen wieder senken wird. In seiner Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole dürfte US-Notenbankchef Jerome Powell den Markt am Freitag auf geldpolitische Lockerungen einstimmen, zumal die jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten Befürchtungen einer Konjunkturschwäche widerlegt hätten, heißt es aus dem Handel.

Zuvor steht am Mittwoch jedoch noch das Protokoll der Fed-Sitzung aus dem Juli auf der Agenda. Am Donnerstag folgen Einkaufsmanagerindizes. Daher dürften sich die Anleger zunächst nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Für Dienstag sind keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt.

Geschäftszahlen hat unter anderem der Cybersicherheitsspezialist Palo Alto vorgelegt. Das Unternehmen hat in seinem vierten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Die Aktie gewinnt vorbörslich 2,5 Prozent. Daneben hat die Baumarktkette Lowe's (-1,3%) über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal berichtet und dabei die Investoren auf einen Rückgang des Jahresumsatzes eingestimmt.

Die B-Aktien von Paramount Global liegen 0,5 Prozent im Plus. Informierten Personen zufolge hat der Medienmanager Edgar Bronfman Jr. ein Gegengebot zur Offerte des Investors David Ellison für das Filmstudio vorgelegt.

August 20, 2024

