Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag zurück auf sein Vortagesniveau gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.405 Punkten berechnet, ein Minus von 0,1 Prozent gegenüber Montag.



"In den letzten zehn Handelstagen kannte der Dax nur eine Kursrichtung", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "In diesem Zeitraum hat der deutsche Leitindex satte 1.400 Punkte oder ca. acht Prozent zugewinnen können. Weg sind augenscheinlich die Inflations- und Rezessionssorgen. Das Bild hat sich extrem schnell wieder geändert und lässt so manche Zweifel an den aktuellen Bewertungsständen der Aktienmärkte in Europa und den USA aufkommen."



"In dieser Geschwindigkeit kann sich die realwirtschaftliche Situation nicht verändern und daher bekommen viele Marktteilnehmer derzeit mulmige Gefühle in der Magengegend. Der Markt hat aber immer recht und somit müssen Investoren den vorherrschenden Kurstrends folgen. Die aktuelle Situation kann als leicht überhäuft angesehen werden und könnte den Dax in eine Konsolidierungsphase führen. Die heutige Tagesagenda ist erneut stark ausgedünnt und wird dem Dax keine neuen Handelsimpulse geben können", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1078 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9027 Euro zu haben.