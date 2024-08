Furuno Electric freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom 9. bis 13. September am Jammertest 2024 in Andøya, Norwegen, teilnehmen wird.

Die Teilnehmer werden GNSS-Empfänger in einer Umgebung testen, in der diese tatsächlich Jamming- und Spoofing *-Signalen ausgesetzt werden, um Daten über ihre Belastbarkeit zu erhalten.

Über Jammertest

Jammertest ist die weltweit größte Testveranstaltung, bei der die Widerstandsfähigkeit gegen Störeinflüsse und Spoofing in einer realen Umgebung getestet werden kann. Sie wird von der norwegischen Straßenverwaltung, der norwegischen Kommunikationsbehörde, dem norwegischen Verteidigungsforschungsinstitut, dem norwegischen Wetterdienst, der norwegischen Raumfahrtbehörde und Testnor organisiert.

Störsignale wurden tatsächlich im Schwarzen Meer, in Nordeuropa und im Nahen Osten festgestellt, was den wachsenden Bedarf an erhöhter Resilienz in kritischen Infrastrukturen wie Verkehrssteuerung und Mobilfunkkommunikation verdeutlicht. Furuno hat seine Empfänger bereits in einer Laborumgebung getestet, indem Signale erzeugt wurden, die Jamming und Spoofing simulieren. Um jedoch unsere Anti-Jamming-Fähigkeiten zu überprüfen und zu verbessern, ist es ideal, eine Vielzahl von Bewertungen in einer realen Umgebung durchzuführen. Während des Events wird der Veranstalter verschiedene Arten von Jamming- und Spoofing-Angriffen durchführen, um den teilnehmenden Unternehmen und Institutionen die Möglichkeit zu geben, ihre mit GNSS-Empfängern ausgestatteten Produkte in einer realen Umgebung zu testen.

Der von Furuno durchgeführte Widerstandsfähigkeitstest

In diesem Jammertest testet Furuno die Jamming- und Spoofing-Resistenz des GT-100, dem Multi-GNSS-Timing-Empfängermodul von Furuno, das Dual-Frequenzband-Empfang im L1- und L5-Band unterstützt. GNSS-Empfänger für die Zeitsynchronisation werden in kritischen Infrastrukturen eingesetzt, die Robustheit erfordern, wie z. B. 5G-Mobilfunk-Basisstationen, Fernsehsender, Finanzinstitute und Stromnetze. Das neueste Produkt, GT-100, kann die Auswirkungen von Stör- und Spoofing-Signalen automatisch entschärfen und informiert die Nutzer in Echtzeit über die Frequenz und Signalstärke des Störsignals. Auch wenn es den Empfang des L1-Band-Signals vollständig verliert, kann es den Empfang des L5-Band-Signals aufrechterhalten und kontinuierlich eine stabile Zeit ausgeben.

Durch die Teilnahme am Jammertest 2024 wird Furuno den Grad der Widerstandsfähigkeit des GT-100 gegen Jamming und Spoofing in realen Umgebungen bewerten und analysieren und die Ergebnisse nutzen, um seine Robustheit weiter zu verbessern.

Über Jammertest 2024

Offizieller Name der Veranstaltung: Jammertest 2024

Veranstaltungstermin: 9. bis 13. September 2024

Ort: Andøya, Norwegen

Offizielle Website: https://jammertest.no/jammertest/

Getestete Produkte

Multi-GNSS-Timing-Empfängermodul GT-100

https://www.furuno.com/en/products/gnss-module/GT-100

Multi-GNSS-Timing-Antennen AU-500

https://www.furuno.com/en/products/gnss-antenna/AU-500

Jamming und Spoofing: Jamming bezeichnet Funksignale, die GNSS-Signale stören. Spoofing bedeutet, dass böswillige Akteure absichtlich GNSS-ähnliche Signale nachahmen und senden, um nahegelegene GNSS-Empfänger zu täuschen und diese dazu zu bringen, falsche Positionen und/oder Zeiten zu berechnen.

