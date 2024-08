Die meistgehandelten Produkte: Sind die Bayer Hoffnungen dahin?

Trotz anfänglicher Zugewinne am Dienstag zeigte sich der Dax im Laufe des Vormittags schwächer, doch die derzeitige Rally, die von einer breiten Unternehmensbasis getragen wird, könnte dank fallender Ölpreise und der Hoffnung auf eine Waffenruhe im Nahen Osten weiterhin Auftrieb erhalten.

Die Aktie der Bayer AG gab zu Beginn des heutigen Handelstages fast die gesamten Gewinne der letzten Woche wieder ab. Der positive Kurssprung war auf den Etappensieg im Rechtsstreit in den USA zurückzuführen, während der heutige Abfall eher charttechnische Gründe hatte. Für einen endgültigen Befreiungsschlag hätte die Aktie noch ein charttechnisch "extrem dickes Brett" zu durchbohren gehabt. In diesem Fall wäre das die Kombination aus der 200-Tages-Linie, sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 30 EUR, gewesen. Das gelang dem Kurs allerdings nicht und er prallte dementsprechend von der 200-Tages-Linie wieder ab.

Coinbase Long verzeichnete reges Interesse, nachdem gerüchte über eine Zusammenarbeit mit dem US Marshals Service (USMS) publik wurden. Dieser sei dabei, Bitcoins, die auf dem berüchtigten Silk Road-Marktplatz beschlagnahmt wurden, an Coinbase zu verkaufen. Eine offizielle Bestätigung der Transaktionen wird spätestens mit dem für Januar erwarteten Bericht des Justizministeriums über das Programm zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten für das Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Die Aktie des deutschen Rüstungsherstellers Rheinemtall gerät heute weite runter Druck. Ein Brief von Christian Lindner (FDP) hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Darin schrieb der Finanzminister an Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und die grüne Außenministerin Annalena Baerbock, dass zunächst keine zusätzlichen Hilfen mehr für die militärische Unterstützung Ukraine freigegeben werden könnten. Für den Rüstungskonzern Rheinmetall, der zuletzt massiv von den Aufträgen der Bundesregierung auch im Rahmen der Unterstützung der Ukraine profitiert hat, eine negative Nachricht. Jedoch konnte der Kurs am gestrigen Handelstag einen Großteil des Verlusts wieder gut machen. So findet sich auch heute der Rheinmetall Call auf der Liste der beliebtesten Titel wieder. Viele Anleger nutzen anscheinend den jüngsten Kursverlust um sich neue Positionen aufzubauen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones Put HD7ADF 68,22 40916,50 Punkte 48470,521576 Punkte 5,41 Open End DAX® Put HD06WY 11,94 18467,98 Punkte 19655,96124 Punkte 15,57 Open End DAX® Call HD80PD 0,25 18465,48 Punkte 18253,315 Punkte 82,00 Open End Gold Put HD4J3N 16,63 2517,75 USD 2701,284259 USD 12,64 Open End Commerzbank Call HD3SWP 0,99 128,52 EUR 11,794277 EUR 12,26 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2024; 10:38 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Bayer Call HD5QPD 0,19 28,365 EUR 27,00 EUR 11,43 18.09.2024 Microsoft Call HC8DZ2 0,64 422,86 USD 640,00 USD 61,48 14.01.2026 Nvidia Call HD1R0C 18,88 129,48 USD 135,00 USD 10,69 19.03.2025 Amazon.com Call HD5AAU 3,19 178,50 USD 170,00 USD 5,08 17.12.2025 DAX® Call HC69PH 3,62 18426,98 Punkte 18300,00 Punkte 46,84 17.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2024; 10:55 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rational Long HC15Z8 19,92 910,75 EUR 604,492778 EUR 3 Open End MDAX® Short HC055Z 6,35 24958,72 Punkte 33274,69801 Punkte -3 Open End Coinbase Long HD39MB 0,75 207,98 USD 153,390009 USD 4 Open End Rheinmetall Long HD3X9V 11,67 549,40 EUR 367,571168 EUR 3 Open End Paypal Long HD2RZE 12,38 69,56 USD 46,301098 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2024; 11:12 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!