(shareribs.com) New York 20.08.2024 - Der Autohersteller Hyundai kann den Absatz von Elektroautos in den USA weiter steigern. BNEF erwartet eine stark steigende Nachfrage nach stationären Batteriespeichern. Die koreanische Hyundai Motor Group hat ihren Marktanteil bei Elektroautos in den USA in den ersten sieben Monaten des Jahres weiter ausgebaut und die traditionellen US-Hersteller Ford und GM verdrängt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...