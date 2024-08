Du willst große Baustellen angehen und etwas in deinem Leben verändern, weißt aber noch nicht so ganz, wie die konkrete Umsetzung aussehen soll? Dann könntest du es mit der Gift- und Gegengift-Methode probieren. Wir erklären, wie sie funktioniert. Ach ja, die guten Vorsätze - wir formulieren sie gern am Anfang des Jahres oder wenn uns einfach mal wieder die Decke auf den Kopf fällt. Der Job soll abwechslungsreicher werden, der eigene Alltag aktiver, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...