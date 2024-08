Zürich (www.fondscheck.de) - Das Green-Bond-Angebot bei Unternehmensanleihen hat sich in den vergangenen Jahren von einem Nischensegment zu einem bedeutenden und liquiden Markt entwickelt, welcher mittlerweile über 5% des ausstehenden Volumens an globalen Investment-Grade-Unternehmensanleihen ausmacht, so Samuel Manser, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit (ISIN LU1813279012/ WKN A2JRE6) von Swisscanto. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...