Die deutsche Regierung will sparen. Das betrifft auch die Hilfen für die Ukraine. Davon dürften in der Folge Rüstungsfirmen betroffen sein, die Waffen an den von Russland angegriffenen Staat liefern. Bisher hat Deutschland Militärhilfe im Volumen von rund 28 Milliarden Euro an die Ukraine geliefert. Sollte es notwendig sein, will Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...