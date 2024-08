London / Frankfurt - Der Goldpreis hat am Dienstag seinen Höhenflug mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA fortgesetzt und ein Rekordhoch erreicht. An der Börse in London kletterte die Notierung im Mittagshandel auf den Höchstwert von gut 2525 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Seit Anfang des Monats geht es mit dem Goldpreis kräftig nach oben, wobei die Notierung in der Nacht zum Montag ein Rekordhoch erreicht hatte. Im Vergleich ...

