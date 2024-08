Die Shell-Tochter SBRS hat eine neue Variante seiner "Chargelift"-Ladelösung vorgestellt. Das neue Modell soll sich durch eine erhöhte Flexibilität auszeichnen: Die E-Lkw können nicht nur an der Laderampe, sondern auch in der Parkposition geladen werden. Grundsätzlich handelt es sich bei dem "Chargelift" um eine Lösung, bei der das CCS-Ladekabel von oben zu dem Fahrzeug heruntergelassen werden kann. Dabei ist das System so konstruiert, dass das Ladekabel ...

