DJ MÄRKTE USA/Behauptet - Zinssenkungshoffnung stützt Börse weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Plus zu Wochenbeginn dürfte es mit den Kursen an den US-Börsen am Dienstag weiter aufwärts gehen, wenn auch langsamer als zuletzt. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine behauptete Eröffnung an. Anleger setzen weiter darauf, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung im September erstmals die Zinsen wieder senken wird. In seiner Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole dürfte US-Notenbankchef Jerome Powell den Markt am Freitag auf geldpolitische Lockerungen einstimmen, zumal die jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten Befürchtungen einer Konjunkturschwäche widerlegt hätten, heißt es aus dem Handel.

Zuvor steht am Mittwoch jedoch noch das Protokoll der Fed-Sitzung aus dem Juli auf der Agenda. Am Donnerstag folgen Einkaufsmanagerindizes. Daher dürften sich die Anleger zunächst nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Für Dienstag sind keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt.

Geschäftszahlen hat unter anderem der Cybersicherheitsspezialist Palo Alto vorgelegt. Das Unternehmen hat in seinem vierten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Die Aktie gewinnt vorbörslich 2,2 Prozent. Daneben hat die Baumarktkette Lowe's (-0,3%) mit dem Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt und die Jahresprognosen gesenkt.

Medtronic (+0,8%) hat im ersten Geschäftsquartal etwas besser abgeschnitten als angenommen und die Jahresziele leicht erhöht.

Boeing geben um 1,2 Prozent nach. Bei ersten Testflügen des 777X-Jetliners wurden Risse in der Struktur festgestellt - der jüngste Rückschlag für das Flugzeug, dessen Auslieferung sich seit Jahren immer wieder verzögert.

Die B-Aktien von Paramount Global liegen 3 Prozent im Minus. Informierten Personen zufolge hat der Medienmanager Edgar Bronfman Jr. ein Gegengebot zur Offerte des Investors David Ellison für das Filmstudio vorgelegt. Das Angebot Bronfmans ähnelt dem von Skydance, der Gesellschaft von Ellison. Bronfman wirbt indessen damit, dass seine Offerte für die Paramount-Aktionäre besser wäre, da deren Anteile - anders als bei dem Angebot der Ellison-Gesellschaft Skydance - nicht verwässert würden.

Etwas Zulauf verzeichnet derweil der Anleihemarkt. Die Renditen sinken im Gegenzug leicht. Auch der Dollar gibt im Zuge der Zinssenkungsspekulationen nochmals etwas nach; der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent.

Nach wie vor gefragt ist Gold. Die Feinunze tendiert freundlich und erreicht dabei neue Rekordmarken. Das Edelmetall profitiert von der Erwartung sinkender Zinsen, zudem erhöht der schwächere Dollar die Attraktivität des Goldes.

Gut behauptet zeigen sich die Ölpreise, gestützt vom nachgebenden Dollar. Auf der anderen Seite bremst die Annahme einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage. Zudem habe der US-Vorschlag in Bezug auf ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen gute Chancen, Zustimmung zu erhalten, was die geopolitischen Risiken verringere, heißt es aus dem Handel.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,04 -2,1 4,06 -38,0 5 Jahre 3,74 -2,0 3,76 -26,3 7 Jahre 3,77 -1,5 3,79 -19,7 10 Jahre 3,86 -1,3 3,87 -2,1 30 Jahre 4,12 -0,8 4,12 14,6 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:06 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1087 +0,0% 1,1075 1,1061 +0,4% EUR/JPY 162,20 -0,2% 163,06 162,08 +4,2% EUR/CHF 0,9529 -0,4% 0,9546 0,9556 +2,7% EUR/GBP 0,8518 -0,2% 0,8532 0,8523 -1,8% USD/JPY 146,31 -0,2% 147,22 146,53 +3,9% GBP/USD 1,3016 +0,2% 1,2980 1,2979 +2,3% USD/CNH (Offshore) 7,1407 +0,1% 7,1453 7,1386 +0,2% Bitcoin BTC/USD 60.731,60 +2,9% 61.034,30 58.618,50 +39,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,45 74,37 +0,1% +0,08 +4,4% Brent/ICE 77,81 77,66 +0,2% +0,15 +3,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,5 39,53 -0,1% -0,02 +21,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.527,85 2.507,86 +0,8% +19,99 +22,6% Silber (Spot) 29,85 29,50 +1,2% +0,35 +25,6% Platin (Spot) 964,15 958,00 +0,6% +6,15 -2,8% Kupfer-Future 4,20 4,18 +0,5% +0,02 +6,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

August 20, 2024 08:36 ET (12:36 GMT)

