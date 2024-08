Ben Tolhurst von Business Declares zu Gast in der Podcast-Sendung "Conversations on Climate"

DOUGLAS, Isle of Man, Aug. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einer Welt, in der Profitgier und Umweltzerstörung oft Hand in Hand gehen, ist es schwer vorstellbar, dass ein erfolgreicher CEO alles hinter sich lässt, um für Nachhaltigkeit zu kämpfen. Aber genau das hat Ben Tolhurst getan.

Tolhurst war 27 Jahre lang in verschiedenen Branchen tätig, darunter in der Regierung, im Energie- und Versorgungssektor, in der Telekommunikation und im Immobiliensektor. Er war hochrangige Führungskraft bei JLL und leitete den Bereich Immobilien und Asset Management in Großbritannien. Doch 2019 traf er die Entscheidung, seinen gut bezahlten Job aufzugeben und sein Leben dem Kampf für eine nachhaltigere Zukunft zu widmen.

Tolhursts Weg zum Nachhaltigkeitsaktivismus begann mit der Erkenntnis, dass die Klimakrise eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstellt. Er erkannte, dass ein "Weiter so wie bisher" keine Option war und dass mutiges Handeln erforderlich war, um die Krise zu bewältigen. Daher beschloss er, seine Fähigkeiten und Erfahrungen zu nutzen, um Veränderungen in der Geschäftswelt voranzutreiben.

Tolhurst wurde Direktor von Business Declares, einer gemeinnützigen Organisation, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle zu ändern und positive Maßnahmen zur Bewältigung des Klima- und Umweltschutznotstands zu ergreifen. Er wurde Aktivist und beteiligte sich an Protesten und Kampagnen für Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Neben seiner Arbeit bei Business Declares ist Tolhurst auch ein engagierter Befürworter erneuerbarer Energien. Er ist ein überzeugter Unterstützer von United Renewables, einem Unternehmen, das erneuerbare Energielösungen für Unternehmen und Haushalte anbietet. United Renewables hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu beschleunigen, indem erneuerbare Energien für alle zugänglich und erschwinglich gemacht werden.

Tolhurst sieht erneuerbare Energien als entscheidenden Teil der Lösung für die Klimakrise. "Wir müssen so schnell wie möglich weg von fossilen Brennstoffen und hin zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Wind, Sonne und Wasser", sagte er. "United Renewables leistet in diesem Bereich wichtige Arbeit und ich bin stolz darauf, sie zu unterstützen."

In einem Interview für den Podcast "Conversations on Climate"sprach Tolhurst über die Bedeutung von Unternehmensaktivismus und die Notwendigkeit, dass Unternehmen zu sozialen und ökologischen Fragen Stellung beziehen. "Diese Leute waren Geschäftsleute. Sie waren CEOs. Geschäftsinhaber. Sie waren Gründer und Angestellte. Und sie hielten Plakate und schwenkten Banner, standen draußen und forderten ein Ende neuer fossiler Brennstoffe," sagte er. "Die Auffassung, dass sich Geschäft und Aktivismus nicht miteinander vereinbaren lassen, ist also nicht ganz richtig."

Tolhursts Weg ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass jeder Einzelne die Macht hat, etwas zu bewirken, selbst angesichts scheinbar unüberwindbarer Herausforderungen. Es ist auch ein Aufruf an Unternehmen, Verantwortung für ihre Auswirkungen auf den Planeten zu übernehmen und auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten.

Tolhurst drückte es so aus: "Dies ist ein Einsatz, der einem Krieg gleichkommt und für den wir einen Marshall-Plan brauchen. Wir müssen politische Differenzen, ideologische Differenzen, Differenzen zwischen Geschäftswelt und Wissenschaftlern und allen anderen beiseitelegen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um dieses Problem zu lösen."

Weitere Informationen über Business Declares und Tolhursts Arbeit finden Sie unter https://businessdeclares.com/team.

Weitere Informationen über United Renewables und ihre Lösungen für erneuerbare Energien finden Sie unter https://unitedrenewables.co.uk/. Wenn Sie mehr über Nachhaltigkeit und die Klimakrise erfahren möchten, sehen Sie sich die Arbeit von Timothée Parrique und Jason Hickel an, deren Forschung von Tolhurst empfohlen wird.

Um mehr über diese aufschlussreiche Reise zu erfahren, klicken Sie hier.

Über United Renewables

United Renewables ist ein führender Verfechter nachhaltiger Geschäftspraktiken, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wirtschaftsführer zu befähigen, eine nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen.

Um mehr über den Podcast zu erfahren und die neuesten Episoden zu hören, besuchen Sie den Podcast direkt.

Über den "Conversations on Climate"-Podcast:

Der Podcast Conversations on Climatevon United Renewables bietet in seiner dritten Staffel aufschlussreiche Einblicke in den Klimawandel. Der Podcast verbindet akademisches Wissen mit praktischer Branchenerfahrung und behandelt Themen von Führung bis hin zu grünen Innovationen.

Abonnieren Sie den "Conversations on Climate" Channel auf YouTube, Apple Podcasts, Podbeanund Spotify, um die neuesten Folgen und Updates zu erhalten.

Der "Conversations on Climate"-Newsletter erscheint alle zwei Wochen, um Sie über das aktuelle Geschehen in der Welt des Klimas auf dem Laufenden zu halten. Verwandte Artikel finden Sie hier.

Kontaktinformationen:

Isabella Hawke - Sales und Marketing Consultant

United Renewables

Telefon: +447624457139

E-Mail: IIhawke@unitedrenewables.co.uk

Webseite: unitedrenewables.co.uk

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/835930a6-7c79-43e5-b153-d6a0506a723d