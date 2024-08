POTSDAM (dpa-AFX) - Mehrere Tausend Kunden in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Unternehmens von einer Störung beim Mobilfunkanbieter Vodafone betroffen. Bei 9900 Festnetzkunden und 2729 Mobilfunkkunden sind Kabel-TV, Breitband-Internet und Telefonie seit der Nacht nicht verfügbar, sagte ein Sprecher.

Laut Vodafone ist ein Teil des Festnetzes und Mobilfunknetzes im Bereich Breddin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), Wittenberge (Landkreis Prignitz), Ludwigslust, Grabow und Hagenow (alle Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestört. Zuvor hatten Medien berichtet.

Die Störung besteht den Angaben zufolge seit 0.51 Uhr. Ursache sei ein Anbindungsfehler: Eine örtliche Betriebsstelle in Strohkirchen, über die die betroffenen Kunden mit Festnetz und Mobilfunk versorgt werden, sei vorübergehend außer Betrieb. Die Reparaturarbeiten sollten im Idealfall am Dienstag, spätestens am Mittwoch abgeschlossen sein./fdu/DP/ngu