Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den Turbulenzen Anfang des Monats rechnen die Märkte in den USA, im Vereinigten Königreich und in der Eurozone nun mit mehr Zinssenkungen für das Jahr 2025, als es noch im Sommer der Fall war, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...