Military Metals schließt Übernahme des Manson Bay Projekts ab

Vancouver, BC - 19. August 2024 - Military Metals Corp. (ehemals "X1 Entertainment Group Inc.") (CSE: MILI - OTCQB: XOEFF - WKN: A3DQM2), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 4. Dezember 2023 und 7. Februar 2024 den Erwerb einer 100%igen rechtlichen und wirtschaftlichen Beteiligung an dreizehn (13) zusammenhängenden Mineralkonzessionen von insgesamt 4.293. 213 Hektar in der Provinz Saskatchewan, bekannt als das Manson Bay Projekt (das "Grundstück"), gemäß den Bedingungen eines endgültigen Kaufvertrags (der "endgültige Vertrag") vom 7. Februar 2024 zwischen dem Unternehmen und SKRR Exploration Inc. ("SKRR").

Der Erwerb der erworbenen Vermögenswerte durch das Unternehmen (die "Transaktion") stellt für das Unternehmen eine Änderung der Geschäftstätigkeit (die "COB") in ein Mineralexplorationsunternehmen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die "CSE") dar. Das Grundstück, das sich in der Explorationsphase befindet, ist das erste wesentliche Mineralgrundstück des Unternehmens. Das Unternehmen erhielt die Genehmigung der Aktionäre für die Transaktion und den COB auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre am 14. August 2024.

"Wir freuen uns über den Abschluss unserer Umwandlung in einen Bergbauemittenten und die Möglichkeiten, die wir im Projekt Manson Bay sehen, einem Gold- und Kupfergrundstück in der Nähe historischer Bergbaubetriebe in einer ressourcenreichen Region Kanadas", sagte Latika Prasad, CEO.

Im Zusammenhang mit der Transaktion und dem COB hat das Unternehmen seinen Namen in Military Metals Corp." geändert und wird ab dem 20. August 2024 unter dem neuen Symbol MILI" an der CSE gehandelt. Die neue CUSIP für die Stammaktien des Unternehmens lautet 599784105 und die neue ISIN-Nummer ist CA5997841054.

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung erwarb das Unternehmen (i) 100 % der Rechte, Titel und Anteile von SKRR am Grundstück und (ii) alle Daten und Informationen im Besitz von SKRR in Bezug auf das Grundstück und die darauf durchgeführten Aktivitäten (die "Daten und Informationen" und zusammen mit dem Grundstück die "erworbenen Vermögenswerte"). Als Gegenleistung für die erworbenen Vermögenswerte gab das Unternehmen an SKRR 1.000.000 Stammaktien am Kapital des Unternehmens (die "Gegenleistungsaktien") zu einem angenommenen Preis von $ 0,25 pro Gegenleistungsaktie aus. Zusätzlich zu einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabetag unterliegen die Aktien einer vertraglichen Weiterverkaufsbeschränkung, wonach (i) 50 % an dem Tag freigegeben werden, der vier (4) Monate nach dem Abschlussdatum liegt (das "Abschlussdatum"), (ii) 25 % an dem Tag freigegeben werden, der sechs (6) Monate nach dem Abschlussdatum liegt, und (iii) 25 % an dem Tag freigegeben werden, der acht (8) Monate nach dem Abschlussdatum liegt.

Der Abschluss der Transaktion ist die letzte Umwandlungsbedingung für die zuvor ausgegebenen Sonder-Warrants des Unternehmens (die "Sonder-Warrants"). Die Special Warrants werden am 22. August 2024 in Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") umgewandelt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,30 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabetag.

Bei der Transaktion handelt es sich um eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt. Das Unternehmen hat alle von der CSE geforderten Bedingungen erfüllt, um die endgültige Genehmigung für den COB des Unternehmens zu erhalten, und geht davon aus, dass die CSE ihr endgültiges Bulletin am 19. August 2024 herausgeben wird.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt. Die einzige Mineralgrundstücksbeteiligung des Unternehmens ist das Projekt Manson Bay in der Provinz Saskatchewan.

Im Namen des Unternehmens

Latika Prasad, CEO und Director

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-229-9445, oder gebührenfrei unter +1 833-923-3334

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über die Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses der Akquisition und der Umwandlung der Special Warrants in Einheiten des Unternehmens enthalten können. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich bekannter und unbekannter Risiken, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Weitere Risikofaktoren sind auch in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zu finden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände, die Einschätzungen des Managements oder die Meinungen ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76589Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76589&tr=1



