New York - Die US-Aktienmärkte haben sich nach dem festeren Wochenauftakt am Dienstag mit leichten Einbussen präsentiert. Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole halten sich die Anleger zurück und erhoffen sich Hinweise auf die künftige US-Geldpolitik. Bei der Tagung steht eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag im Mittelpunkt. Dieser hatte zuletzt eine Zinssenkung für September signalisiert. Der Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...