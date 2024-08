Nach dem Kurseinbruch der PVA Tepla Aktie Anfang August in der allgemein schwachen Marktphase hat sich der Aktienkurs in den letzten Tagen spürbar erholt. Nach einem zwischenzeitlichen Rutsch aus 12 Euro erreichte die Tech-Aktie am Donnerstag als bisherige Erholungsspitze 15,20 Euro. Zurzeit läuft weiter ein Pullback an zuvor wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...