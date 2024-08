München (ots) -Im September entscheiden Wählerinnen und Wähler in drei Bundesländern über die Zusammensetzung ihrer Landtage und darüber hinaus, wer in den Ländern regieren soll. Die Wahlen haben zugleich Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat.Oliver Köhr, ARD-Chefredakteur:"Die Wahlen sind besonders spannend, weil schwierige Regierungsbildungen und ungewöhnliche Mehrheitsverhältnisse denkbar sind. Die ARD berichtet auf allen Ausspielwegen umfassend über die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. In der ARD Mediathek und im Ersten bieten wir in zahlreichen Dokumentationen, Reportagen, Magazinen und Talks ausführliche Hintergrundinformationen. Wir beleuchten die Stimmung in den Ländern und fragen, was die Menschen bewegt".Das Programm im Einzelnen:Das Erste und ARD Mediathek:Machen wir unsere Demokratie kaputt? (NDR/rbb/ARD)Ein Film von Jessy Wellmer und Dominic Egizziam 26. August 2024, 20:15 UhrWas ist los mit der Demokratie in Deutschland? In ihrem neuen Film geht Jessy Wellmer der Frage nach, warum so viele Menschen an der Demokratie zweifeln. Auf ihrer Reise legt die tagesthemen-Moderatorin einen besonderen Fokus auf Sachsen und Thüringen, wo am 1. September Landtagswahlen sind. Hier wird die Polarisierung besonders deutlich, etwa auf einer Veranstaltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Juli in Dresden, die von lautstarken Protesten der rechtsextremen Partei Freie Sachsen begleitet wurde. "Ich war in der Oberlausitz, im Erzgebirge oder in Oberhof. Und wenn man anfängt, mit Leuten über Politik zu sprechen, merkt man: Sehr viele haben eigentlich abgeschlossen 'mit der Politik', 'mit denen da oben', mit Ampel, CDU und 'dem Westen'. Also: Ja, es ist mir ganz schön viel Spaltung und Polarisierung begegnet."Ergänzt werden die unterschiedlichen Eindrücke, die Jessy Wellmer gemeinsam mit ihrem Ko-Autor Dominic Egizzi auf ihrer Reise gewinnt, in einer eigens für den Film in Auftrag gegebenen Infratest dimap-Umfrage, in der die Deutschen zu ihrer Meinung über die Demokratie befragt werden.Redaktion: Ben Bolz (NDR), Ute Beutler (rbb)Im Anschluss um 21:00 Uhr zum Thema: hart aber fairmit Louis KlamrothExklusiv in der ARD Mediathek:Bundesvibe: Landtagswahlen Thüringen und Sachsen (WDR/SWR)ab 5. und 29. September 2024Regional, aktuell, relevant. Das neue Reportage-Format "Bundesvibe" zeigt, was ganz Deutschland bewegt.Ab 5. September 2024: Zur Landtagswahl in Thüringen und Sachsen - so wirkt sich das Ergebnis aufs ganze Land ausEs sind die großen Themen wie der Krieg gegen die Ukraine, die schleppende Aufarbeitung der Corona-Politik, Inflation und Energiekrise, Migration und Klimawandel, die ihre Wahlentscheidung beeinflussen. In den kleinen Orten denken die Menschen anders über diese Themen als das politische Berlin. Wie schauen sie auf die Wahlen? Ist es der berühmte Denkzettel, den sie verteilen möchten? Und ganz anders der Blick junger Menschen aus Thüringen, die sich inzwischen im Westen zuhause fühlen: Wie schauen sie auf den Wahlkampf und einen möglichen Wahlsieger Höcke?Ab 26. September 2024: Die Landtagswahl in Brandenburg und ihre AuswirkungenWas denken Brandenburger über die Reaktionen auf das Wahlergebnis? Wie reagieren sie auf Debatten, die dazu aus der Hauptstadt zu ihnen schwappen - in ihre WhatsApp-Gruppen und auf ihre Marktplätze? In dieser Folge von Bundesvibe fühlen wir am Puls der Brandenburger und auch der Menschen in anderen Regionen Deutschlands, die mit wachem Auge auf Thüringen und Sachsen schauen.weiteres Programm u.a.Wut: Die Reporter: innen dieses Films hören den Menschen zu: den Montags-Demonstranten und denen, die gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. Auch denen, die ihre Meinung nur in der Wahlkabine äußern. Was alle eint, ist Wut: auf "die da oben", auf die Migration, den Ukraine-Krieg, die Energiepolitik, auf die AfD, aufeinander. Der Film erzählt in einem ruhigen Ton von der Stimmung im Land.1. September 2024, um 17:40 | Das ErsteLandtagswahlen Thüringen und Sachsen (MDR)Knapp fünf Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.Gibt es in den Ländern einen Regierungswechsel? Wird die AfD stärkste Kraft? Wie groß ist die Zustimmung zum Bündnis Sahra Wagenknecht, das hier erstmals in die Landtage einziehen könnte? Können der amtierende CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer in Sachsen und Bodo Ramelow von DIE LINKE in Thüringen weiterregieren? Der Ausgang der Wahlen in beiden Bundesländern wird auch die Bundespolitik beschäftigen.ARD-Reporterinnen und Reporter berichten aus den Landtagen, von den Wahlpartys der Parteien und auch aus der Bundeshauptstadt Berlin. Jörg Schönenborn präsentiert die Prognose, Hochrechnungen und Umfrageergebnisse.Es moderieren und analysieren in Dresden Julia Krittian und in Erfurt Gunnar Breske.21:50 Uhr tagesthemen extra22:00 Uhr Caren Miosga (ARD/NDR) zu den WahlergebnissenAm 2. September 2024, um 20:15 Uhr nimmt die ARD eine Sondersendung zum Ausgang der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen ins Programm.Im Anschluss um 20:45: hart aber fair (ARD/WDR) zu den Ergebnissen der Landtagswahlen9. September 2024, um 20:15 UhrDie große Angst - Zerreißprobe im Osten (MDR)Film von Jan Lorenzen, David Holland und Katja HerrWird der Osten Deutschlands durch den Niedergang der etablierten Parteien und die möglichen Wahlerfolge von AfD und BSW zunehmend unregierbar? Kippt die gesellschaftliche Stimmung und wo und wie finden sich jetzt neue Kompromisse?Die Fragen, vor denen der Osten heute steht, könnten der Anfang einer Entwicklung sein, die bald schon das ganze Land erlebt. Für den Film haben die Autoren Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen über mehrere Monate begleitet.Der Film hinterfragt die Wirkungen von gesellschaftlicher Segmentierung in Politik, Wirtschaft und Kultur. Was kann die Gesellschaft künftig zusammenhalten?Im Anschluss zum Thema: hart aber fair (ARD/WDR)16. September 2024, um 21:15 UhrDie 100 - Was Deutschland bewegt (NDR/WDR)Moderation: Ingo ZamperoniIn "Die 100 - Was Deutschland bewegt" beziehen 100 Menschen aus der Bevölkerung zu gesellschaftlichen Themen Stellung - und das auch visuell: Eine Journalistin und ein Journalist, in der ersten Ausgabe Anna Planken und Tobias Krell, tragen jeweils Fakten sowie Pro- und Kontra-Argumente zum Thema der Sendung vor. Die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmen mit ihren Füßen ab. Eine Seite des Studios steht für "ja", die andere für "nein". Die Teilnehmenden können die Argumente durch ihre Position im Raum gewichten. Welche Argumente können die Bürgerinnen und Bürger überzeugen und welche nicht? Wer bewegt sich auf welche Seite und warum? Moderator Ingo Zamperoni fragt im Anschluss an die Abstimmung genau nach.Die ARD zeigt zwei Ausgaben der Sendung mit Ingo Zamperoni im Ersten und in der ARD Mediathek. Die erste Ausgabe wird am 16. September um 21:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist dann ebenfalls in der Mediathek abrufbar. Die zweite Ausgabe wird im November gesendet.Redaktion: Dominique Ziesemer (NDR)Landtagswahl Brandenburg22. September 2024,um 17:40: Landtagswahl Brandenburg (ARD/rbb)Moderation: Sascha HingstGeben landesspezifische Themen den Ausschlag oder wird die Wahl vom Bild der Ampel-Koalition in Berlin geprägt? Jörg Schönenborn informiert über die aktuellen Hochrechnungen von Infratest dimap. Sascha Hingst spricht im Wahlstudio im Landtag in Potsdam mit Politikern aus Brandenburg und dem Bund über die Folgen und Konsequenzen des Wahlausgangs. ARD- und rbb-Reporterinnen und Reporter berichten von den Wahlpartys der Parteien aus Potsdam und Berlin.um 19:20 Berliner Runde (ARD)Moderation: Markus PreißSeit der Wiedervereinigung hat die SPD alle Ministerpräsidenten in dem Bundesland gestellt. Wie geht es nach der Wahl weiter, wie schwierig wird die Regierungsbildung, was sind die bundespolitischen Auswirkungen? Diese und andere Fragen diskutiert Markus Preiß mit seinen Gästen aus der Bundespolitik in der "Berliner Runde".21:50 tagesthemen extra22:00 Caren Miosga (ARD/NDR)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5847516