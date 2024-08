Tagesausblick 21.08.: Rheinmetall weiter unter Druck!

Nach einer starken Rallye, die den Markt fast auf Rekordniveau gebracht hatte, gerieten die Aktienmärkte ins Stocken. Am Dienstag durchbrach ein Rückgang der Aktien die lange Gewinnserie. Optimistische makroökonomische Daten und eine verbesserte Anlegerstimmung hatten zuvor zu einer Umkehr der negativen Entwicklung geführt. Experten erwarten, dass die Federal Reserve bald Signale für Zinssenkungen senden könnte, was die Marktstimmung weiter anheizt. Gleichzeitig bereiten mögliche Revisionen der US-Arbeitsmarktzahlen den Investoren Sorgen. Diese könnten das Beschäftigungswachstum schwächer ausfallen lassen als bislang angenommen. Trotz der Unsicherheiten herrscht die Erwartung, dass die US-Wirtschaft gesund genug bleibt, um eine Zinssenkung zu ermöglichen. Anleger hoffen auf einen "sanften" wirtschaftlichen Übergang in den kommenden Monaten.