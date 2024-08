Die Aktien-Rally-Erzählung der Wall Street geht davon aus, dass die Wirtschaft der USA weiter robust sei, die Fed aber dennoch die Zinsen stark senken werde in den nächsten Monaten - aber warum sollte die Fed die Zinsen stark senken, wenn die Wirtschaft wirklich so robust ist? Und wenn die US-Wirtschaft angeblich so robust ist, warum ...

