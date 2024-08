EQS-Ad-hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Halbjahresbericht

SINGULUS TECHNOLOGIES AG: Neuordnung der Finanzierung abgeschlossen - Veröffentlichung des Halbjahresberichtes am 28. August 2024



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR SINGULUS TECHNOLOGIES - Neuordnung der Finanzierung abgeschlossen - Veröffentlichung des Halbjahresberichtes am 28. August 2024 Kahl am Main, den 20. August 2024 - SINGULUS TECHNOLOGIES und Triumph Science and Technology Group Co. Ltd., mit Sitz in Peking ("Triumph") haben eine Vereinbarung über die Neuordnung der Finanzierung erfolgreich abgeschlossen. Die Gesellschaft wird den Halbjahresbericht 2024 am 28. August 2024 veröffentlichen. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224



