OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu neuen Chipfabrik in Dresden:

"Es ist auch ein Signal an die östlichen Bundesländer: Hier sieht die Wirtschaft Potenzial, sie hat Ostdeutschland nicht vergessen. Tausende neuer Arbeitsplätze sollen entstehen. Wer jetzt unkt, woher die denn in Zeiten des Fachkräftemangels kommen sollen, dem sei gesagt: Erstens ist bis 2027 noch Zeit fürs Recruiting. Zweitens sorgt TSMC bereits vor: Das Unternehmen hat junge Menschen aus sächsischen Hochschulen in Taiwan studieren und bei sich praktizieren lassen. Eine Weitsicht, die dem Fachkräftemangel ein Schnippchen schlagen könnte."/yyzz/DP/he