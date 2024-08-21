DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CSIIE-MUT125EUB BDLA CSYU IE000YKE1AQ5 BAW/UFN
CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL CSY2 IE00BJBYDP94 BAW/UFN
CSIFIEETF-MS.USA BLUE BDL CSY1 IE00BJBYDR19 BAW/UFN
CSIF(IE)ETF-MUSSCELB BDL CSY8 IE00BMDX0L03 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CSIIE-MUT125EUB BDLA CSYU IE000YKE1AQ5 BAW/UFN
CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL CSY2 IE00BJBYDP94 BAW/UFN
CSIFIEETF-MS.USA BLUE BDL CSY1 IE00BJBYDR19 BAW/UFN
CSIF(IE)ETF-MUSSCELB BDL CSY8 IE00BMDX0L03 BAW/UFN