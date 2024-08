Brüssel (ots/PRNewswire) -Durch den Einsatz der Fiix CMMS-Software von Rockwell Automation konnte Nói Síríus Wartung und Support rationalisieren, die Leistung verbessern und die Zuverlässigkeit erhöhen.Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, arbeitet mit dem isländischen Schokoladenhersteller Nói Síríus zusammen, um das Unternehmen bei der Rationalisierung der Wartung und der Verbesserung der Leistung seiner Produktionslinie zu unterstützen.Nói Síríus, Islands führender und bekannter Schokoladenhersteller, suchte nach Möglichkeiten, die Zuverlässigkeit und Leistung seiner Produktionslinie zu verbessern und gleichzeitig die Support-Workflows zu rationalisieren, um das Wartungsteam zu entlasten und die Produktivität zu steigern.Nachdem das Unternehmen eine Reihe von Optionen in Betracht gezogen hatte, entschied es sich für die Standardisierung Instandhaltungsmanagements mit der Software Fiix CMMS (Computerized Maintenance Management System) (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/maintenancesuite/fiix.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) von Rockwell Automation. Mit Hilfe von Fiix ist Nói Síríus in der Lage, Informationen über die Leistung und den Wartungszustand aller wichtigen Fließbandmaschinen zu erfassen."Dies war ein sehr kooperatives und erfolgreiches Projekt", sagt Asa Arvidsson, regionaler Vizepräsident Vertrieb, Region Nord, Rockwell Automation. "Gemeinsam mit Nói Síríus halfen unsere Berater bei der Entwicklung neuer und gestraffter Wartungsabläufe unter Verwendung der Fiix-Plattform. Es ist sehr erfreulich zu sehen, welche Verbesserungen dadurch in so kurzer Zeit erzielt werden konnten. Wir schätzen die Partnerschaft mit Nói Síríus sehr und freuen uns auf die Ergebnisse des Projekts zur vorausschauenden Instandhaltung."Innerhalb von nur vier Monaten war das Wartungsteam nicht mehr hauptsächlich mit reaktiven Wartungsarbeiten beschäftigt, sondern verbrachte die meiste Zeit mit präventiven Arbeiten, um Ausfälle zu vermeiden, bevor sie auftreten. Das Wartungsteam von Nói Síríus war in der Lage, die Unterbrechungen, die durch die Notwendigkeit einer schnellen Behebung unvorhergesehener Probleme verursacht wurden, durch die Nutzung der intelligenten Warteschlangenmanagement-Funktionen von Fiix zu minimieren. Die neue CMMS-Plattform ermöglichte es dem Team, mit dem Betriebspersonal zusammenzuarbeiten, um die Prioritäten in der Warteschlange festzulegen.Heute, mehr als sechs Monate nach der ersten Inbetriebnahme, arbeiten Rockwell Automation und Nói Síríus gemeinsam daran, die gesamte Produktionsanlage zu vernetzen. Nach Abschluss des Projekts wird die Schokoladenfabrik gemeinsam mit den Beratern von Rockwell Automation auf ein datengesteuertes, vorausschauendes Wartungsmodell umstellen, um die Betriebszeit weiter zu maximieren, die Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern."Seit wir die Fiix Software (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/maintenancesuite/fiix.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) eingeführt haben, ist unser Wartungspersonal viel zufriedener", sagt Guðmundur Ingi Einarsson, technischer Leiter bei Nói Siríus. "Sie konzentrieren sich jetzt darauf, Ausfälle zu verhindern, anstatt darauf zu reagieren. Wir haben die Daten, die wir brauchen, um unsere Arbeit intelligent zu priorisieren und schneller zu Lösungen zu kommen. Darüber hinaus verspricht das Projekt zur vorausschauenden Wartung weitere Verbesserungen für die Zukunft."Informationen zu Nói SiriusIm Jahr 1920 nahm in Island, einem der isoliertesten Länder der Erde, ein kleines Süßwarenunternehmen in einem Keller in Reykjavik seine Arbeit auf - Nói Síríus war geboren. Trotz der bescheidenen Anfänge hat die unermüdliche Konzentration auf die Herstellung der besten Produkte mit den bestmöglichen Zutaten Nói Síríus zum größten Süßwarenhersteller in Island und zum absoluten Marktführer in fast allen Süßwarenkategorien gemacht, der einen Marktanteil von über 30 % erreicht hat.Wir stellen eine breite Palette von Produkten her, aber Schokolade ist unsere Spezialität: Zartbitter-, Bitter- und Vollmilchschokolade in verschiedenen Formen und Größen, einschließlich unserer bekannten Schokoladen-Geschenkboxen. Zu unserem Süßwarensortiment gehören auch Ostereier, Pastillen in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Schokoladenwaffeln, Rosinen mit Schokoladenüberzug, Karamellbonbons, gekochte Bonbons, weiche Geleebonbons, Lakritzprodukte und Atemfrischebonbons. Insgesamt produzieren und/oder vermarkten wir über 260 verschiedene Produkte. https://www.noi.is (https://urldefense.com/v3/__https:/www.noi.is/__;!!JhrIYaSK6lFZ!p2PBOWtdcC4EHKPZ-ggvEw3TsdGOgfjNv3kh40mVGp8dgqKrh-84TihKStuRI6ZlNfm0aiaCoSqz0u0nCCSkwifKiDmzabMwMgw$%20)Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https*3A*2F*2Fwww.rockwellautomation.com*2F&esheet=53914225&newsitemid=20240326554889&lan=en-US&anchor=Rockwell*Automation*2C*Inc.&index=3&md5=823ed337cd2cf2810d0fb3d1b0cd9175__;JSUlJSslKw!!JhrIYaSK6lFZ!p3pmW6J67GOjZaBTSMJLwx9j4qE3BTq3EwQyqsJjaoD3G8p3RKNNH1sVUTAOZl3CWt1-QIgN5sVZU3ww7JFyRD306JTq0iXJmmQ$%20) (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 29 000 Mitarbeitende, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen.Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise® begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.