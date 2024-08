München (ots) -Die Mittelzusage unterstützt die Gestaltung zukünftiger Datenökosysteme mithilfe von KI-basierten Systemen in Core-, Edge- und Cloud-Deployments.DataCore Software, Anbieter von Dateninfrastruktur und -managementlösungen, hat sich Finanzmittel in Höhe von 60 Millionen US-Dollar von Vistara Growth gesichert - einem Anbieter von flexiblem Wachstumskapital für innovative Unternehmen. Mit dieser Investition kann DataCore sein Technologieangebot weiter ausbauen und sich für die wachsenden Anforderungen moderner Datenumgebungen und -infrastrukturen rüsten. Mit der Vergrößerung der Marktreichweite und Abdeckung neuer Anwendungsfälle wird DataCore seine Kunden auch zukünftig beim Betrieb von Core-, Edge- und Cloud-Umgebungen zum Erfolg verhelfen können.Angesichts des kontinuierlich wachsenden Datenvolumens, größerer Komplexität und zunehmender Cyberbedrohungen haben Unternehmen mit immer neuen Herausforderungen in puncto Datenmanagement zu kämpfen. Das frische Kapital wird DataCore zur Weiterentwicklung seiner Speicherlösungen nutzen und sich dabei insbesondere auf die Verbesserung der Resilienz von Infrastruktur und Daten konzentrieren. Die Investitionen fließen unter anderem in die Integration KI-gestützter Technologien, mithilfe derer Unternehmen verwertbare Erkenntnisse gewinnen und komplexe Arbeitsabläufe durch intelligente Automatisierung effizienter gestalten können. Darüber hinaus wird der kontinuierliche Fokus auf Cybersicherheit die Kunden von DataCore gegen neue Angriffsmethoden schützen und effektiven Schutz von Daten gewährleisten.John O'Donoghue, der die Investitionsentscheidung für Vistara Growth getroffen hat, erklärt: "Als Pionier für Datenspeicher- und -infrastrukturlösungen ist DataCore in einer guten Position, um von den wachsenden Datenmengen zu profitieren, die im Zuge des digitalen Wandels in den Unternehmen generiert werden. Kunden verlassen sich bei kritischen Arbeitsabläufen mit hochverfügbarem Speicher bevorzugt auf die flexiblen, hardwareunabhängigen Lösungen von DataCore. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, mit der das Unternehmen seine nächste Wachstumsphase einläuten wird. DataCore kann auf eine tadellose Erfolgsbilanz verweisen. Das Unternehmen liefert hochmoderne Infrastrukturlösungen, die auf 25-jähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit basieren und von den strategischen Akquisitionen des Unternehmens profitieren.""Mit dieser bahnbrechenden Finanzierung können wir uns zukünftig noch stärker auf Innovation und Zusammenarbeit konzentrieren und unseren Kunden und Partnern weiteren Mehrwert bieten", führt Dave Zabrowski, CEO von DataCore Software, aus. "Dank der Unterstützung von Vistara Growth können wir die Entwicklung intelligenter, widerstandsfähiger Lösungen für moderne Dateninfrastrukturen vorantreiben, die nicht nur die Herausforderungen von heute meistern, sondern auch den Weg für zukünftige Fortschritte bereiten. Wir wollen Unternehmen das Werkzeug an die Hand geben, das sie benötigen, um sich in der immer komplexeren digitalen Landschaft weiterzuentwickeln, langfristig erfolgreich zu sein und nachhaltiges Wachstum zu erzielen."Über DataCore SoftwareDataCore Software (https://www.datacore.com/de/) liefert die branchenweit flexibelsten, intelligentesten und leistungsstärksten softwaredefinierten Speicherlösungen (https://www.datacore.com/de/software-defined-storage/) für Core, Edge und Cloud. Das umfassende Produktportfolio basiert auf eigenen Patenten und konkurrenzloser Erfahrung im Virtualisieren von Datenspeicher. Mit seinen hochentwickelten Datendiensten hat DataCore über 10.000 Kunden weltweit geholfen, die Art und Weise zu modernisieren, wie sie ihre Daten speichern, schützen und darauf zugreifen. www.datacore.deÜber Vistara GrowthVistara Growth stellt maßgeschneiderte Wachstumskapitallösungen für führende Technologieanbieter in ganz Nordamerika bereit. Das von erfahrenen Technologie-, Finanz- und Betriebswirtschaftsexperten gegründete, geführte und finanzierte Unternehmen "Vistara" (Sanskrit für "Expansion") schafft die Grundlagen für Wachstum - für die ehrgeizigen Unternehmer, in die es investiert, für seine Anleger, seine Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen es tätig ist. Weitere Informationen finden Sie auf vistaragrowth.comPressekontakt:Alexander FuchsLHLK Agentur für Kommunikation GmbH+49 89 720187 - 263datacore@lhlk.deOriginal-Content von: DataCore Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175999/5847616