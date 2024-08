DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL

CSIIE-MUT125EUB BDLA EUR IE000YKE1AQ5 BAW/UFN

CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL EUR IE00BJBYDP94 BAW/UFN

CSIFIEETF-MS.USA BLUE BDL EUR IE00BJBYDR19 BAW/UFN

CSIF(IE)ETF-MUSSCELB BDL EUR IE00BMDX0L03 BAW/UFN