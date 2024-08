DJ Ifo-Institut: Fachkräftemangel nimmt etwas ab

BERLIN (Dow Jones)--Der Fachkräftemangel hat in Deutschland etwas abgenommen. Das erklärten Unternehmen in der jüngsten Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts. Demnach bekommen 33,8 Prozent der Firmen zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte, nach 34,9 Prozent im April.

"Die schwächelnde Konjunktur reduziert derzeit auch die Nachfrage nach Fachkräften", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Aufgrund des demografischen Wandels wird das Problem aber dauerhaft sein und sich wieder verschärfen."

Besonders stark betroffen sind die Dienstleister (39,7 Prozent). Insbesondere Personal- und Leiharbeitsfirmen (rund 70 Prozent) können nicht genug Fachpersonal rekrutieren. Ähnlich geht es den Rechts- und Steuerberatungen sowie den Wirtschaftsprüfungen, wie Ifo erklärte. In der Logistik suchen laut Umfrage fast zwei Drittel der Unternehmen geeignete Bewerber. In der Industrie berichtete rund jedes vierte Unternehmen von Personalproblemen. In der Automobilbranche sind es knapp 30 Prozent. In der Möbelindustrie sind es 14 Prozent. Im Handel und im Bauhauptgewerbe berichten etwas mehr als ein Viertel der Unternehmen über einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, so Ifo.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2024 02:21 ET (06:21 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.