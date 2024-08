HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas nach Quartalszahlen von 215 auf 200 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe die Gewinnerwartungen für 2024 und 2025 wegen geringerer Margen im Servicegeschäft reduziert, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zweite Quartal sei für den Windkraftanlagenbauer durchwachsen ausgefallen. Im zweiten Halbjahr sollten die Gewinnmargen nun aber deutlich zulegen./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2024 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921