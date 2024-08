Die jüngste Leitzinsanhebung der Bank of Japan hat den Yen nicht stärken können. Die spürbaren Aufwertungstendenzen bei der japanischen Währung sind erst mit veränderten Markterwartungen bezüglich der Geldpolitik in den USA aufgekommen. Zwischenzeitlich haben die Anleger in der Tat eher eine sehr offensive Zinswende durch die Fed ...

