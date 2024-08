Bad Homburg v. d. H./ Nürnberg (ots) -Partnerschaft zwischen renommiertem Tessloff Verlag und dem erfolgreichen Bildungs-Start-up DigitalSchoolStory eröffnet Schulen neue ChancenWie stärkt man Demokratie in Schulen? Eine Partnerschaft zwischen dem Tessloff Verlag (TESS), der die bekannten "WAS IST WAS"-Bücher herausgibt, und dem erfolgreichen Bildungs-Start-up DigitalSchoolStory (DSS) hilft Schulen, das Thema Demokratiebildung offensiver und nachhaltiger im Schulunterricht zu verankern. Ziel beider Partner ist es, bundesweit zur Demokratiebildung an allen weiterführenden Schulen inkl. Förderschulen beizutragen und zugleich mit den Inhalten von Schüler:innen für Schüler:innen Neugier zu wecken sowie für die Bedeutung des Themas zu sensibilisieren.Die Kooperation der beiden starken Partner eröffnet die Chance, bisher nicht genutzte Synergien zu entwickeln: DSS bietet den Schüler:innen die Möglichkeit, im Schulunterricht ihr erworbenes Wissen in kreative Kurzvideoformate wie TikTok, Instagram Reels etc. umzusetzen. So werden sie von Konsument:innen zu aktiven Gestalter:innen. Sie erschließen sich die Inhalte einerseits auf zeitgemäße Weise aus ihrer Lebenswelt heraus, andererseits erhalten sie einen neuen Zugang zu Social Media. Jugendliche lernen und üben mit dieser wissenschaftlich evaluierten Methode die 4K+ Kompetenzen (Kommunikation, Kreativität, Kritikfähigkeit, Kollaboration und Medienkompetenz). Gleichzeitig erfahren sie ihre Selbstwirksamkeit und lernen, Projekte ko-kreativ und eigenverantwortlich zu organisieren, durchzuführen sowie zu präsentieren und bauen eigene Lern-Communities auf.Die erarbeiteten Inhalte werden dann mit der Methode DSS von den Schüler:innen in Kurzvideos aufbereitet. Diese Videos können anschließend an der Schule für die Sensibilisierung und Aufklärung jüngerer Kinder zur Demokratiebildung eingesetzt werden.Bei der Durchführung eines DSS-Projekts nutzen die Schulen u. a. das Jugendsachbuch "WAS IST WAS Demokratie" kostenfrei als Recherche- und Wissensgrundlage. Mit dem Band werden Basisinformationen zur Demokratie vermittelt. Die Leserinnen und Leser gehen mit zur Wahl, zum Bundestag, zur EU und auch zu einem Kindersportteam, das über einen Ausflug abstimmt. Ziel ist es, die Werte der Demokratie an alle Kinder weiterzugeben, um sie darin zu bestärken, mitzugestalten. Die Inhalte eignen sich im besonderen Maß für die Jahrgangsstufen 5 bis 8. Ergänzend steht den Schüler:innen die Podcastfolge "WAS IST WAS Demokratie" kostenfrei zur Verfügung.Katja Meinecke-Meurer, Geschäftsführerin des Tessloff Verlags, erklärt: "Wir möchten Kinder und Jugendliche nicht nur für Wissen, sondern auch für Demokratie begeistern - beides ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Das gelingt, wenn man das Thema in die Lebenswelt der jungen Menschen trägt und ihnen durch praktische Beispiele ihre Selbstwirksamkeit aufzeigt. Wir freuen uns, dass wir diesen Ansatz mit der DSS nochmal intensivieren können.""Die Wege, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns Informationen beschaffen und verbreiten und wie politische Meinungsbildungsprozesse ablaufen, haben sich grundlegend verändert", betont Nina Mülhens, Mitgründerin und Geschäftsführerin von DSS. "Eine große Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland hat kein Vertrauen in die Medien. Viele Jugendliche vermuten, dass die Medien wichtige Informationen zurückhalten und nur ihre eigene Meinung verbreiten. Es ist daher wichtig, dass Jugendliche Medienkompetenz, Werte und Haltung entwickeln, um für ihre Meinung einzustehen, Informationen kritisch zu hinterfragen und verlässliche Quellen zu identifizieren. Unser gemeinsames Projekt hilft ihnen dabei, diese Haltung zu entwickeln."Beide Partner unterstützen Schulen gemeinsam dabei, die Finanzierung des gemeinsamen Projektes sicherzustellen.Pressekontakt:Pressekontakt TessloffJanine WölfelTelefon: +49 (0) 911 39906-27E-Mail: woelfel@tessloff.comPressekontakt DigitalSchoolStoryOlaf Kaltenbornpresse@digitalschoolstory.dewww.digitalschoolstory.deOriginal-Content von: DigitalSchoolStory gUG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172659/5847668