Berlin (ots) -Am 30. August werden in der Berliner "Beinghunted. Gallery" zehn einzigartige Kunstwerke vorgestellt. Zehn Künstler*innen gestalten aktuell eine 1,50 Meter große Playmobil-Figur und spenden diese für einen guten Zweck. Nach der Vernissage werden die Figuren zugunsten von Save the Children Deutschland e.V. versteigert.Initiator und Kurator der Kunst-Benefiz-Aktion ist der Entrepreneur Hikmet Sugör, der nationale und internationale Artists für das "Playmobil Art Project for Children" gewinnen konnte.Das Konzept in Kurzform: Das international angelegte Kunstprojekt, das die Spielfigur als sozialkulturelles Phänomen und kollektive Kindheitserinnerung in den Mittelpunkt rückt, vereint zehn nationale und internationale Künstler*innen, die jeweils eine 1,50 Meter große, weiße, eigens für diesen Zweck von Playmobil Deutschland hergestellte Figur gestalten. Die Playmobil-Figuren dienen so als Leinwand für die Kreativität der Künstler*innen und Kunstinstitutionen.Für Playmobil ist die Aktion ein Highlight in einem mitreißenden Jubiläumsjahr, das ganz unter dem Motto "Join the party!" steht. "Playmobil steht für grenzenlose Fantasie und inspiriert. Wir sind absolut gespannt auf die kreativen Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler", so Playmobil-Vorstand Bahri Kurter.Dabei sind unter anderem Thomas Marecki, Künstler, Gründer und Herausgeber des Lodown Magazines, Künstler, Fotograf und Modedesigner Bünjamin Aydin, Street-Art Künstlerin Hera (Jasmin Siddiqui), die Jugendhilfe SkF (Minna Fritsch) sowie Ferdi Porsche, Gründer der Community-Marke FAT International, die Rennsport und Lifestyle zusammenbringt.Am Ende der zweiwöchigen Ausstellungszeit (ab Freitag, 30. August 2024 in der "Beinghunted. Gallery" in Berlin) werden die Objekte zugunsten von Save the Children Deutschland e.V. über eBay versteigert. Die internationale Hilfsorganisation, die sich für die Rechte und den Schutz von Kindern weltweit einsetzt, erhält 100 Prozent der Erlöse.Über Save the Children:Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte von Kindern achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können. Mehr Informationen zu Save the Children Deutschland: https://www.savethechildren.de.Pressekontakt:Pressestelle PLAYMOBILpr@playmobil.de0911/9666-1436Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161307/5847678