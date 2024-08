(neu: mehr Details und Hintergrund)



MOSKAU (dpa-AFX) - In Russland sind in der Nacht zum Mittwoch nach Angaben der Behörden mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen worden, die in Richtung Moskau unterwegs gewesen seien. Einige davon gingen im Bezirk Podolsk nieder, der nur wenige Dutzend Kilometer südlich der Moskauer Stadtgrenze liegt, wie der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, mitteilte. Ihm zufolge wurden zehn Drohnen auf dem Weg nach Moskau abgefangen. Unabhängige Informationen oder Angaben der ukrainischen Streitkräfte dazu gab zunächst nicht.

Weitere Drohnen wurden der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge in den Gebieten Tula und Brjansk abgeschossen. Nähere Angaben zum Typ der abgeschossenen Flugapparate gab es nicht. Im südrussischen Gebiet Rostow sei unterdessen eine Rakete abgeschossen worden.

Der ukrainische Generalstab teilte mit, bei Nowoschachtinsk im Gebiet Rostow sei ein russisches Flugabwehrsystem S-300 angegriffen worden. Am vorgegebenen Ort seien Explosionen beobachtet worden, die Genauigkeit des Treffers werde noch analysiert. Russland setze das eigentlich zur Bekämpfung von Zielen in der Luft konstruierte System immer wieder auch zum Beschuss von Bodenzielen in der Ukraine ein. Gebäude würden zerstört, die Zivilbevölkerung terrorisiert, hieß es in der Mitteilung. Für die Angaben zu dem Angriff gab es keine unabhängige Bestätigung.

Die Ukraine ist seit dem russischen Überfall im Februar 2022 jede Nacht Luftangriffen ausgesetzt, die unter anderem wichtige Energie-Infrastruktur ins Visier nehmen. Auch in der Nacht zum Mittwoch wurden unter anderem Explosionen aus dem westukrainischen Gebiet Chmelnyzkyj gemeldet. Auch am Morgen gab es Alarm in mehreren Landesteilen der Ukraine, weil russische Drohnen in der Luft waren./so/DP/jha