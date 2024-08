Nio hat am Dienstag angekündigt, in den kommenden Jahren eine umfassende Ladeinfrastruktur in China aufzubauen. Das Unternehmen plant, bis Mitte 2025 in allen chinesischen Landkreisen Batterieladestationen sowie Batteriewechselstationen zu installieren. Die Aktie konnte das jedoch nicht beflügeln. Nio plant bis Juni 2025 in allen 2.844 chinesischen Landkreisen Batterieladestationen zu installieren. ...

