Die Commerzbank erweitert ihre Aktivitäten im Baltikum: Der Bankkonzern beabsichtigt nach eigenen Angaben vom Mittwoch, "im Dezember dieses Jahres eine Repräsentanz in Litauen mit Sitz in Vilnius zu eröffnen". Der Standort Vilnius solle als Hub für die baltischen Staaten - neben Litauen sind dies Estland und Lettland - dienen, so die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...